Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından sette mızıka çaldığı anları paylaştı.

Her projedeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

Çekimler sırasında set arasına çıkan Tatlıtuğ, karavanında mızıka çalıp o anları kayda aldı.

'Cesur Yürek' filminin müziğini çalan yetenekli oyuncunun performansı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yüzlerce kullanıcı, Tatlıtuğ'u tebrik etti.

Kıvanç Tatlıtuğ’un mızıka performansı