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- Kıvanç Tatlıtuğ’un mızıka performansı
Kıvanç Tatlıtuğ’un mızıka performansı
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından sette mızıka çaldığı anları paylaştı.
- Haber Merkezi
- 02.03.2021 - 21:34
- Güncelleme : 02.03.2021 - 21:46
Her projedeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine topladı.
Çekimler sırasında set arasına çıkan Tatlıtuğ, karavanında mızıka çalıp o anları kayda aldı.
'Cesur Yürek' filminin müziğini çalan yetenekli oyuncunun performansı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yüzlerce kullanıcı, Tatlıtuğ'u tebrik etti.
Kıvanç Tatlıtuğ’un mızıka performansı