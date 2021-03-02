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    Kıvanç Tatlıtuğ’un mızıka performansı

    Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından sette mızıka çaldığı anları paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 21:34
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 21:46
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    Kıvanç Tatlıtuğ’un mızıka performansı

    Her projedeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

    Çekimler sırasında set arasına çıkan Tatlıtuğ, karavanında mızıka çalıp o anları kayda aldı.

    'Cesur Yürek' filminin müziğini çalan yetenekli oyuncunun performansı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Yüzlerce kullanıcı, Tatlıtuğ'u tebrik etti.

    Kıvanç Tatlıtuğ’un mızıka performansı

    Kıvanç Tatlıtuğ’un mızıka performansı #1

    Kıvanç Tatlıtuğ’un mızıka performansı #2

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