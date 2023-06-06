Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe tatilde Barcelona'ya tatile giden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çocukları Kurt Efe'nin de fotoğrafını yayınladılar.

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Şu sıralar Aile dizisindeki performansıyla çok konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile Paris’te nikah masasına oturmuştu.

Barcelona'ya uçtular

Geçtiğimiz yıl 'Kurt Efe' adını verdikleri bir bebekleri dünyaya gelen çift, tatile çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe ile birlikte İspanya kentlerinden Barcelona'ya uçtu.

Başak Dizer Tatlıtuğ, tatillerinden kareler paylaşırken oğlu Kurt Efe ile ilgili de bir sürpriz yaptı.

Ünlü modacı ve stil danışmanı, yüzünü sır gibi sakladıkları oğulları Kurt Efe'yi paylaştı.