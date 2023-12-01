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Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'den yeni poz

Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'den yeni poz Aile hayatı ile sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in çocukları Kurt Efe, güzelliğiyle gündem olmaya devam ediyor.