Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'den yeni poz

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2016 yılında Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.
Başak Dizer, oğlu Kurt Efe ile birlikte yakın arkadaşları Özge Özpirinçci'in kızı Mercan'ın doğum günü partisine katıldı.
Dizer, partiden paylaşımlarda bulundu. Yaş günü kutlamasına 1 yaşındaki oğlu Kurt Efe ile katılan Başak Dizer'in paylaşımlarına beğeni yağdı.
Kurt Efe büyüyor
Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe, altın sarısı saçlarıyla ilgi odağı oldu.
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