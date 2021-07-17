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    Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaşımı sosyal medyayı salladı

    Instagram hesabına koyduğu son fotoğrafına beğeni yağan Kıvanç Tatlıtuğ için bazı hayranları “Güneş şimdi doğdu”, “Yaktın bizi Behlül” gibi yorumlarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 17.07.2021 - 11:05
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    Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaşımı sosyal medyayı salladı

    Saçlarını uzatan ve şimdilerde yeni projesine hazırlanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

    Tatlıtuğ’un paylaşımı, kısa sürede sosyal medyayı salladı.

    500 BİNDEN FAZLA KİŞİ BEĞENDİ

    Giydiği desenli gömleği ve kolyeleriyle dikkat çeken Tatlıtuğ’a beğeni yağdı. Tatlıtuğ’un fotoğrafı 500 binden fazla beğeni aldı.

    Takipçileri sadece beğenmekle kalmadı, paylaşımın altına yorumlar da yaptı.

    Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaşımı sosyal medyayı salladı #1

    DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

    Rol aldığı dizilerde sergilediği performansla hayranlarından her daim geçer not alan 37 yaşındaki oyuncu için şu yorumlar yapıldı:

    “Yakışıklılık kelimesinin sözlük anlamı.”

    “Bir meclis değilsin ama bakanın çok be abi.”

    “Tokan bile benden havalı.”

    “Allah’ım teşekkürler bu güzelliği bize sunduğun için.”

    “Güneş şimdi doğdu.”

    “Mevlam nasıl güzel yaratmış gözümüz açıldı.”

    “Yaktın bizi Behlül.”

    “Sabah atıyor ki ayılalım diye hep bizi düşünüyorsun.”

    “Picasso seni görse tüm tablolarını yakardı.”

    “Bak bak doyamadım.”

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