Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dövmesi! Eline baykuş çizdirdi Vücudunda birçok dövme bulunan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, çizimlere yenisini ekledi. Tatlıtuğ, bu sefer Baykuş dövmesi yaptırdı.

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Serenay Sarıkaya ile başrolünde yer aldığı geçtiğimiz hafta final yapan Aile dizisinde Aslan Soykan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ, tatile çıkar çıkmaz dövmeciye gitti.

Vücudu dolu dövme

Geçtiğimiz yıllarda nikah tarihini, Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'nin doğum tarihlerini hatta büyük oğlunun elini koluna dövme yaptıran Kıvanç Tatlıtuğ, vücuduna yeni bir çizim daha ekledi.

Baykuş dövmesi yaptırdı

Deniz aşığı olan ünlü oyuncu, denizaltı canlılarından da dövmeler yaptırmıştı. Tatlıtuğ, bu defa baykuş dövmesi yaptırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un son dövmesini baykuş yaptırması merak konusu oldu. Oyuncunun dövmesi hakkında birçok yorum yapıldı.