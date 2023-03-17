Kıvanç Tatlutuğ'un yeni dövmeleri Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'nin doğum tarihlerini koluna dövme yaptıran Kıvanç Tatlıtuğ'un romantizmi herkesi kendine hayran bıraktı.

Ekranların en yakışıklı ismi Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisiyle televizyon ekranlarına hızlı bir dönüş yaptı.

Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı dizide Aslan Soykan karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu, tam bir dövme tutkunu. Vücudunu dövme ile kaplatmayı planlayan Tatlıtuğ, yeni dövmeler yaptırdı.

Her yeri dövme oalcak

Romantizmi ile adından devamlı olarak söz ettiren Tatlıtuğ, bu kez de vücudunu dövme ile kaplatacağı ve eşi Başak Dizer ile oğlu Kurt Efe'nin doğum tarihlerini koluna yazdırmasıyla gündem oldu.