Kıvrımlı model Ashley Graham üstsüz fotoğraf yayınladı 'Dünyanın en seksi kadını' seçilen model Ashley Graham, üstsüz fotoğrafını yayınlayınca olay oldu.

ensonhaber.com

Dünyaca ünlü model Ashley Graham, sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor. Son günlerde tatilde olan kıvrımlı modelden yeni pozlar geldi.

Tatilden kareler yayınlayan ünlü model, üstsüz pozlarını da paylaştı. Büyük beden model Graham'ın sırtındaki izler gözlerden kaçmadı.

"Artık kilolu değilsin"

"Artık kilolu değilsin" yorumları alan 3 çocuk annesinin, tatilde bardak çektirme terapisi yaptırdığı öğrenildi.

Hacamat yaptırdı

Sık sık hacamat yaptıran kıvrımlı model, tatil pozlarını arka arkaya paylaşarak hayranlarından beğeni topladı.

Son doğumunu evde yaptı

Vücut olumlama hareketinin önemli temsilcilerinden Amerikalı model Ashley Graham, son doğumunu evde yapmıştı. Model, evde doğum yaparken neredeyse ölecek olduğunu belirterek çok fazla kanaması olduğunu fark ettiğini ve çok korktuğunu dile getirmişti.