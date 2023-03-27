Kızılcık Şerbeti öpüşme sahnesiyle sosyal medyada gündem oldu Kızılcık Şerbeti'nin 21. bölüm fragmanında Nursema ve Umut'un öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı.

Haber Merkezi

Kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç, Müjde Uzman, Feyza Civelek, Barış Kılıç ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Kızılcık Şerbeti gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümünde Nursema'nın aile baskısıyla istemediği biriyle evlendirilmesi ve 'gerdek' gecesinde de evlendirildiği adam tarafından pencereden atılması olay olan dizi çok konuşulmuştu.

Şimdi de yakınlaşma sahnesi gündem oldu

RTÜK tarafından da ceza alan Kızılcık Şerbeti'nin 21. bölüm fragmanında, bu sefer de eve geri dönmeyen Nursema'nın sevgilisi Umut'la yakınlaşması sosyal medyada gündem oldu.

Dizide şu an evli bir kadını canlandıran Nursema'nın öpüşme sahnesi bazı kullanıcılar tarafından uygun bulunmadı. Dizinin öpüşme sahnesine sosyal medyadan yorum yağdı.