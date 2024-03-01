Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den Ahmet Mümtaz Taylan yorumu

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Ekranların yeni popüler yapımlarından 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncularından Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz Ocak ayında beyin kanaması geçirmişti.
İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in tedavisi hastanede devam ediyordu.
Yeni Apo
Settar Tanrıöğen'in hayat verdiği 'Abdullah Ünal' karakterini bundan sonra Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı duyurulmuştu.
Haftaya taburcu olacak
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, hafızasındaki sıkıntıyı atlatan usta oyuncu Settar Tanrıöğen haftaya taburcu olacak.
Oyuncu kendine gelir gelmez ‘Kızılcık Şerbeti’ni izleyip duygulandı ve ekip arkadaşlarını sordu.
Tanrıöğen, ’Abdullah Bey’ rolünü devrettiği Ahmet Mümtaz Taylan’ın seçilmiş olmasından ise memnun olduğunu belirtti.
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