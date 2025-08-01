Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı oyuncu Sıla Türkoğlu evleniyor! Sevgilisi Ata Ayyıldız evlilik teklifi etti

Uzun süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu son paylaşımıyla herkesi şaşırttı.
İTALYA'DA TEKLİF
Birlikte sık sık seyahat eden ünlü çiftin yeni rotası İtalya oldu. Tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, bugün sevgilisiyle birlikte Como Gölü'ne gitti.
BEYAZLAR İÇİNDE POZ VERDİLER
Ata Ayyıldız, sevgilisi Sıla Türkoğlu'na teknede sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Ardından kendisine "Evet" diyen oyuncuyu yüzüğü ve çiçeğiyle paylaştı.
Beyazlar içinde olan ünlü çiftin mutluluk karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.