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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı oyuncu Sıla Türkoğlu evleniyor! Sevgilisi Ata Ayyıldız evlilik teklifi etti

Ekranların yeni yüzlerinden ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Ata Ayyıldız ile evlilik kararı aldı. Ünlü isim, güzel haberi sosyal medya hesabından yayınladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
01.08.2025 14:22
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı oyuncu Sıla Türkoğlu evleniyor! Sevgilisi Ata Ayyıldız evlilik teklifi etti

Uzun süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu son paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

İTALYA'DA TEKLİF

Birlikte sık sık seyahat eden ünlü çiftin yeni rotası İtalya oldu. Tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, bugün sevgilisiyle birlikte Como Gölü'ne gitti.

BEYAZLAR İÇİNDE POZ VERDİLER

Ata Ayyıldız, sevgilisi Sıla Türkoğlu'na teknede sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Ardından kendisine "Evet" diyen oyuncuyu yüzüğü ve çiçeğiyle paylaştı.

Beyazlar içinde olan ünlü çiftin mutluluk karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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