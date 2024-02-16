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Başrolünde Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu ve Müjde Uzman'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti, hem senaryosuyla hem de oyuncularıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Kilolu ve estetiksiz
Dizinin başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu'nun yıllar önceki kilolu ve estetiksiz hali şoke etti.
Sır fotoğraflar
Türkoğlu'nun herkesten sakladığı sır gibi fotoğrafı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun yıllar önceki kilolu halini gören takipçileri tanımakta zorlandı.
Çok değişti
Dudaklarına dolgu yaptıran ve fazla kilolarından kurtulan oyuncunun bir de çene dolgusu yaptırdığı ileri sürüldü.
Saç kesimi de farklı
24 yaşında olan güzel oyuncunun, yıllar içinde saç kesimini de değiştirdiği dikkatlerden kaçmadı.
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