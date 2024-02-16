Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun eski hali şoke etti! Estetiksiz ve kilolu Rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisiyle ünlenen oyuncu Sıla Türkoğlu'nun kilolu ve estetiksiz hali ortaya çıktı.

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Başrolünde Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu ve Müjde Uzman'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti, hem senaryosuyla hem de oyuncularıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Kilolu ve estetiksiz

Dizinin başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu'nun yıllar önceki kilolu ve estetiksiz hali şoke etti.

Sır fotoğraflar

Türkoğlu'nun herkesten sakladığı sır gibi fotoğrafı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun yıllar önceki kilolu halini gören takipçileri tanımakta zorlandı.

Çok değişti

Dudaklarına dolgu yaptıran ve fazla kilolarından kurtulan oyuncunun bir de çene dolgusu yaptırdığı ileri sürüldü.

Saç kesimi de farklı

24 yaşında olan güzel oyuncunun, yıllar içinde saç kesimini de değiştirdiği dikkatlerden kaçmadı.