Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar ve Ali Koç görüntülendi! Birlikte poz verdiler Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakterine hayat veren Özge Özaca, fanatik Fenerbahçeli çıktı. Bir etkinlikte Ali Koç'un yanında görülen oyuncuya yorum yağdı.

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ensonhaber.com

Son dönemin reyting rekorları kıran projelerinden Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i olarak diziye dahil olan ve merak edilen Özge Özacar, daha önce Tatlı Küçük Yalancılar, Kısmet, Oyun Bozan, Sevgili Geçmiş, Meryem gibi yapımlarda yer almıştı.

Ali Koç'la yan yana

Özacar'ın tuttuğu takım ortaya çıktı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'la bir davette yan yana görülen Özge Özacar gündem oldu. Fanatik Fenerbahçeli olan oyuncuya yorum yağdı.

Özge Özacar'ın, Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç ile de tanışıklığı bulunuyor.

Daha önce de bir etkinlikte sunuculuk yapan Özge Özacar, "Saygıdeğer başkanımız Sayın Ali Koç başta olmak üzere Fenerbahçe’mizin kıymetli yönetim kurulu üyelerine; bu kıymetli geceye en güzel şekilde hazırlanmak için canla başla çalıştığımız Fenerbahçe Spor Kulübü ekibine çok teşekkür ediyorum.” demişti.