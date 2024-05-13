Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'nun röportajını böldü! Sibel Taşçıoğlu röportaj verirken rol arkadaşı Feyza Civelek röportajı böldü. Civelek'in Taşçıoğlu'nun her sözünü kesmesi sosyal medyada tepki topladı.

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ensonhaber.com

Son dönemin reyting rekorları kıran dizilerinden Kızılcık Şerbeti, hem sahnelriyle hem de oyuncularıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Röportaja dahil oldu

Ekran başındakileri çok kızdıran dizide 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, bu defa dizideki rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu’nun röportajını bozdu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada söz konusu konuyla ilgili yorum yağdı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in rol arkadaşının sözünü kesmesiyle ilgili, "Burada bile rol çalmış", "Türkçeyi, Türkçeye çevirme gereği neden duymuş acaba" gibi yorumlar yapıldı.