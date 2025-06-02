Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, evliliğinin 12. yılını kutladı

Haber Merkezi

Reyitng rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı 'Nursema' rolüyle ünlenen Ceren Karakoç, son olarak evlilik yıldönümü paylaşımıyla dikkat çekti.

2013 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu çift Ceren Karakoç ile Osman Karakoç, yıllardır evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdürüyor.

"12 YIL"

Sık sık sosyal medya hesaplarından romantik pozlarını yayınlayan iki başarılı oyuncu bu sefer de evlilik yıldönümlerini kutladı.Ceren Karakoç ile bir karesini yayınlayan Osman Karakoç, paylaşımına "12 yıl iyikim" notunu yazdı.