Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sından yeni kareler Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Nursema karakteri sayesinde dikkatleri üzerine çeken Ceren Karakoç, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni karelerle herkesi büyüledi.

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, bu dizi sayesinde tanınmaya başlandı.

Nursema ile herkesin gönlünde taht kuran oyuncu, karakteri sayesinde gündemden düşmüyor.

Nursema'dan sonra sosyal medya üzerinden de popülerliğini artıran Ceren Karakoç, yeni karesiyle hayran bıraktı.

Ceren Karakoç'tan cesur kare

Dizideki performansından dolayı birçok dergiye poz ve röportaj veren oyuncu, Instagram hesabından da sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Son olarak bir dergiye siyah dantel çorabı ve mavi mini eteğiyle poz veren oyuncu, fotoğraflarını da kalp emojisi koyarak yayınladı.

Oyuncunun paylaşımına yorum yapan birçok kullanıcı dizideki annesine gönderme yaptı.