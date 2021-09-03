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    Kızılordu Korosu’ndan Haluk Levent’e ‘geçmiş olsun’ mesajı

    Rus Kızılordu ile Cumhuriyet Marşları provasına koronavirüse yakalanması nedeniyle katılamayan Haluk Levent’e, korodaki isimlerden “Geçmiş olsun” mesajı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2021 - 14:30
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 14:31
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    Kızılordu Korosu’ndan Haluk Levent’e ‘geçmiş olsun’ mesajı

    Şarkıcı Haluk Levent sosyal medyadan yaptığı paylaşımda PCR testinin pozitif çıktığını sevenleri ile paylaşmıştı.

    İki doz aşısını olan Levent, hastalığı hafif geçirdiğini ancak programındaki "Rus Kızılordu ile Cumhuriyet Marşları" provasına katılamayacağını da söylemişti.

    Levent'e "geçmiş olsun" mesajı Rus Kızılordu korosundan geldi.

    "BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN"

    Koronun mesajında "Büyük geçmiş olsun Haluk Levent, sağlık dileriz. Konserde görüşmek üzere." ifadelerine "Kalinka" şarkısı eşlik etti.

    Kızılordu Korosu’ndan Haluk Levent’e ‘geçmiş olsun’ mesajı VİDEO

    TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

    Koro tarafından çekilen görüntüyü sosyal medyadan paylaşan Haluk Levent, : “Covid olduğumdan dolayı ‘Rus Kılızordu ile Cumhuriyet Marşları’ provasına gidememiştim. Prova bensiz yapıldı şimdilik. Geçmiş olsun dileklerini yollamışlar. Birisini sizinle paylaşmak istedim” dedi.

    Kızılordu Korosu’ndan Haluk Levent’e ‘geçmiş olsun’ mesajı #1

    Kızılordu Korosu’ndan Haluk Levent’e ‘geçmiş olsun’ mesajı #2

    Kızılordu Korosu’ndan Haluk Levent’e ‘geçmiş olsun’ mesajı #3

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