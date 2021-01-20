Kızının regl gününü paylaşan Ceyda Düvenci'den eleştirilere cevap

Oyuncu Ceyda Düvenci, kızının ilk regl gününü kutlamasına yönelik gelen tepkilere yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, Instagram hesabından 10 yaşındaki serebral palsi hastası kızı Melisa’nın ilk kez regl olduğunu duyurdu.

"GÜN SENİN GÜNÜN"

Düvenci, paylaşımında “Gün senin günün… Gözümde mutluluk gözyaşları… Balköpüğüm genç kız oldu… Gelsin ritüeller… Kutlayalım yeni zamanını… 18/01/21” ifadelerini kullandı.

Kimisi Düvenci’nin yaptığı paylaşımı doğru bularak tebrik ederken kimisi ise yanlış olduğunu savundu.

"AYNI FİKRE SAHİP DEĞİLİZ"

Ceyda Düvenci, kendisine gelen tepkiler sonrasında "Aynı fikre sahip olmasak da kıymet verdiğim, zaman ayırıp önem ve emek vererek yazdığınız tüm cümlelerinize cevabımı paylaşmak istedim." diyerek açıklama yaptı:

"KUTLAMA YAPACAĞIZ"

"Benim için güçlü bir kız çocuğu, önce kendini ve bedenini seven, kendine dair her değişimine kıymet veren, kendiyle ilgili her şeyle gurur duyan, duygularına ve özüne şefkat duyan, kendi fikirleri olan, başkaları için yaşamayan, ailesinden kıymet gören ve her güzel anını kutlayabilendir. Haftaya kızım için Anadolu’dan günümüze ulaşan kıymetli ritüellerle kutlama yapacağım. Çünkü artık bir genç kız. Artık çocuk değil. Bedenini doğru anlaması ve sahip çıkabilmesi için, kendine kıymet vermesi için yapacağım bu ritüeli…

"BU BİZE ATAMIZDAN MİRAS"

Her evlat değişir, dönüşür, regl olur, sünnet olur, mezun olur, aşık olur, evlenir gelin-damat olur, anne-baba olur. Tüm bu dönüşüm anları kıymetli ve kutlanasıdır. Ve tüm bu kutlama ritüelleri atalarımızdan bize mirastır.

"BU BENİM GÖREVİM"

Bir çocuğun kendini koruyabilmesi, dokunulmazlığının önemini fark etmesi, ailesinden gördüğü kıymetle oluşur. Evlatlarımın her gelişimi anne olarak benim için çok önemli ve kıymetli… Ve son nefesime kadar tüm küçük ya da büyük anlarını en kıymetli anlar olarak hafızalarına kazımak en önemli görevim.

"KIZIM UTANMAYACAK"

Melisa’m yıllar sonra büyüdüğünde, ilk regl olduğu bu özel günü hatırladığında, yanağı sızlamayacak, kalbi çiçek açacak. Genç kızlığa ilk adım attığı günün ne kadar kıymetli olduğuna bir kez daha emin olduğu bir gün olacak zihninde. Genç kızlığının kıymetini teslim ettiğim kızım, kendi kıymetini ne olursa olsun unutmayacak. Ve en önemlisi utanmayacak…

"UTANMAYIN, ONURLANDIRIN"

Bunları neden paylaştığım sorularınıza gelince… Çünkü ben okuyan ve kendini sürekli geliştirme gayretinde olan ve tüm öğrendiğim güzellikleri sizlerle paylaşmayı seven bir anneyim. Çünkü ben başından beri tüm kalbimle hayatımın özel anlarını sizlerle paylaşmayı seven, güzelliklerin paylaşıldıkça çoğaldığına ve hüzünlerin paylaşıldıkça hafiflediğine inanan biriyim. Çünkü ben hayattaki tüm güzelliklerin ve tüm özel anların kıymetini sizlere hatırlatmak isteyen biriyim. Ve evlatlarım adına attığım her adım için onlardan izin alan bir anneyim. Unuttuklarınızı hatırlatmak, ezberlerinizi bozmak, evlatlarınıza haklarını teslim etmeniz için paylaştıklarımı önemsiyorum. Tüm çocuklar onurlandırılmayı hak eder… Utanmayın, onurlandırın… Ben öyle yapıyorum."



