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    Kobra Murat, peruğunu çıkardı

    Kobra Murat, katıldığı programda bir anda kafasındaki peruğu çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 10:26
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    Kobra Murat, peruğunu çıkardı

    Romanların prensi lakaplı şarkıcı Kobra Murat, Lerzan'la Çok Mutlu programına konuk oldu. Kobra Murat, programda yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu.

    EŞİNE ŞİİR OKUYORDU

    Eşi Emine'ye yazdığı şiiri okuyan Kobra Murat, bir anda kafasındaki peruğu çıkararak izleyenleri şaşırttı.

    Doğal haliyle kalan Kobra Murat, peruğu çıkardıktan sonra oynamaya devam etti.

    Kobra Murat, peruğunu çıkardı VİDEO

    Kobra Murat, peruğunu çıkardı #1

    Kobra Murat, peruğunu çıkardı #2

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