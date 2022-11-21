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    Kobra Murat'ın evi

    Birikimiyle çocuklarına ev, altın ve yazlık alan Kobra Murat, evini gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 12:14
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    Kobra Murat'ın evi

    'Kobra Murat' lakabı ile bilinen Murat Divandiler, daha önce yaptığı altın açıklamasıyla gündeme gelmiş ve çok konuşulmuştu.

    "Çocuklarımın hepsine ev aldım"

    "Çocuklarımın hepsine ev aldım." diyerek gelir derdi olmadığını söyleyen Kobra Murat "18 tane evim, dükkanlarım, yazlıklarım var. 2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var." diyerek herkesi şaşırtmıştı.

    "Birikimim çok var. Çocuklarıma evlerini aldım. Yazlıklarını aldım. Büyük oğluma araba aldım. Torunumun biberonu bile altından." diyen Kobra Murat'ın evi de merak konusu oldu.

    "Kendi emeğim"

    YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan Kobra Murat'ın evi, görenleri şaşırttı. "Her şeyi karımla çocuklarımla kendimiz yaptık." diyen ünlü şarkıcı "Yuvamda çok mutluyum. Hepsi kendi emeğim. Bu taşları biz yapıştırdık." dedi.

    "Bize küflü altınlı derler"

    Yayına katılan 15 yaşındaki kızı Sergül de altınlarıyla dikkat çekti. Kızının prenses olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, "Biz altın bozdurmayız. Bize küflü altınlı derler." diye konuştu.

    Kobra Murat ın evi #1

    Kobra Murat ın evi #2

    Kobra Murat ın evi #3

    Kobra Murat ın evi #4

    Kobra Murat ın evi #5

    Kobra Murat ın evi #6


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