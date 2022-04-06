Petrol
106.84
0.19%
Euro
16.04
-0.07%
Dolar
14.72
0.05%
Altın
910.37
-0.06%
Borsa
2326
0.64%
Bitcoin
673.209
-2.18%
BTXN Coin
31.68
-6.16%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Kobra Murat'ın gençliği

    Kobra Murat'ın eşiyle olan gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 07:32
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 08:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kobra Murat'ın gençliği

    Kobra Murat adını kullanan Murat Divandiler, sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Kobra Murat, gündeme gelmeyi başarıyor.

    İstanbul Balat'ta yaşayan 3 çocuk babası Kobra Murat'ın, eşiyle olan gençlik fotoğrafları ortaya çıktı. Kobra Murat'ın değişimi ise ise şaşkına çevirdi.

    "EVLERİM DÜKKANLARIM VAR"

    Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'a özel açıklamalar yapan Kobra Murat, servetiyle şaşırtmıştı.

    "Emekliliğim yok, evlerim var. Kira gelirim var, onlar da çocuklarımın. İki tane daha evim, iki dükkanım var. Yaşlanırsam ben yine çorbayı kazanırım. Ben işten gocunmam ya da dükkanımda kostüm dikerim. Bulurum yani parayı..." diyen Kobra Murat, "Gecekonduda doğdum. En büyük zenginliği, mutluluğu yaşadım. Şimdi her şeyimiz var." açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

    Kobra Murat ın gençliği #1

    Kobra Murat ın gençliği #2

     

    Kobra Murat ın gençliği #3


    İlginizi Çekebilir

    Seyhan Soylu'nun silikonu patladı, Al Sana Haber'e veda etti! Yerine bakın kim geldi
    Medya

    Seyhan Soylu'nun silikonu patladı, Al Sana Haber'e veda etti! Yerine bakın kim geldi

    'ABD'nin Rusya yaptırımları artacak'
    Dünya

    'ABD'nin Rusya yaptırımları artacak'

    5 Nisan teravih saatleri
    Ramazan

    5 Nisan teravih saatleri

    Görüş Bildir