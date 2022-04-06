Kobra Murat'ın gençliği

Kobra Murat'ın eşiyle olan gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi

Kobra Murat adını kullanan Murat Divandiler, sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Kobra Murat, gündeme gelmeyi başarıyor.

İstanbul Balat'ta yaşayan 3 çocuk babası Kobra Murat'ın, eşiyle olan gençlik fotoğrafları ortaya çıktı. Kobra Murat'ın değişimi ise ise şaşkına çevirdi.

"EVLERİM DÜKKANLARIM VAR"

Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'a özel açıklamalar yapan Kobra Murat, servetiyle şaşırtmıştı.

"Emekliliğim yok, evlerim var. Kira gelirim var, onlar da çocuklarımın. İki tane daha evim, iki dükkanım var. Yaşlanırsam ben yine çorbayı kazanırım. Ben işten gocunmam ya da dükkanımda kostüm dikerim. Bulurum yani parayı..." diyen Kobra Murat, "Gecekonduda doğdum. En büyük zenginliği, mutluluğu yaşadım. Şimdi her şeyimiz var." açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.