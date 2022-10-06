Kobra Murat'ın mal varlığı

Eğlenceli roman şarkıları söyleyerek kendini Türkiye'ye tanıtan, kendine has kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, mal varlığı hakkında konuştu.

Kobra Murat lakabı ile tanınan şarkıcı Murat Divandiler, katıldığı bir programda mal varlığını açıkladı. Genç yaşlardan itibaren sahne alan Murat Divandiler'in mal varlığı dudak uçuklattı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan mal varlığı açıklaması uzun süre konuşuldu.

Mal varlığını açıkladı

Kobra Murat yaptığı açıklamada "2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki 'artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor.' Karımın üstüne, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var. 18 tane evim, 4 tane yazlığım var. Ama hepsi alın teri" ifadelerini kullandı.