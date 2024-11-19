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Haber Merkezi

Cesur sahne tarzıyla her zaman gündem olan ünlü şarkıcı Gülşen, şu sıralar zor günler geçiriyor.

Yakın zamanda babası Arslan Bayraktar'ı daha sonra da kendisi gibi yakın dostu Metin Arolat'ı kaybeden Gülşen, günler sonra sahneye geri döndü.

SAHNEDE DOSTUNU ANDI

Gülşen, dün akşam Harbiye'de sevenleri ile buluştu. Gülşen üst üste verdiği kayıplara karşı koyamadı ve sahnede gözyaşlarına boğuldu.

Metin Arolat’ı sahnede anan Gülşen, görüntülerinin barkovizyondan yayınlandığı anlarda, unutulmaz şarkıcının “Yine Bir Başıma” şarkısını seslendirdi. Gözyaşlarına engel olamayan Gülşen, şarkıyı söyleyemedi.