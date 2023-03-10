Konserlere başlayan Seçil Gür, eleştirilere seslendi Yaşanan büyük depremlerden sonra sahnelerini iptal eden Seçil Gür, geçtiğimiz hafta tekrar konserlere başladı. Ünlü şarkıcı, sahnelere döndüğü için gelen eleştirilere cevap verdi.

Ünlü popçu Serdar Ortaç’la yaşadığı aşk ile adını duyuran ve ünlenen şarkıcı Seçil Gür, binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremler sonrası konserlerine ara vermişti.

Bir-iki hafta sonra konserlerine kaldığı yerden devam eden ve bu yüzden eleştiri alan şarkıcı, konuştu:

"Mecburum"

"İstemeyerek çıktım. Repertuvarımda hareketli şarkılara yer vermedim. Müzik sadece eğlendirmek adına yapılan bir şey değil. Sadece ben değil; çalıştığım mekan, orkestra ve orada çalışanlar için hayatımızı devam ettirmek için mecburdum.

Manevi desteğe de vurgu yapan 37 yaşındaki şarkıcı, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"İban yolluyorum"

"Zaten ilk haftalar sahneye çıkmadım. Buna da karşı çıkanlar varsa IBAN'ımı göndereyim, sonra konuşalım. Bana göre en iyi duyarlılık birilerine dokunmaktır. Sadece maddi değil, manevi de olabilir."

"Duruşuma çok kızdım"