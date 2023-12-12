Kopenhag maçı öncesi sevgiliden destek: Devrim Özkan Torreira'yı paylaştı: Şampiyonum... Oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira'ya Kopenhag karşılaşması öncesi moral verdi. Özkan sevgilisini paylaşarak, "Benim aşkım, şampiyonum" notunu ekledi.

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Galatasaray bugün tarihi bir maça çıkacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka'nın Kopenhag ekibinin konuğu olacak.

Gözler Devler Ligi'nde

Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak olan maç öncesi futbolseverler, büyük bir heyecan yaşıyor.

Heyecana ortak olan isimlerden biri de oyuncu Devrim Özkan.

Torreira'ya maç öncesi moral paylaşımı

Özkan, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile bir süredir aşk yaşıyor. Oyuncu, maçtan saatler önce sevgilisinden desteğini eksik etmedi.

"Şampiyonum"

Sosyal medya hesabından Torreira'nın fotoğrafını paylaşan Özkan, "Benim aşkım, şampiyonum." notunu ekledi.