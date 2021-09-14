Euro
9.9618
0.02%
Dolar
8.4251
-0.01%
Altın
485.44
-0.1%
Borsa
1.438
-0.03%
Bitcoin
381.793
-2.03%
EXEN Coin
23.86
-4.25%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 19 C

    Koray Avcı'nın babası hayatını kaybetti

    Ünlü şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı, yaşamını yitirdi. Avcı, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 03:15
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 03:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Koray Avcı'nın babası hayatını kaybetti

    Ünlü Şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı yaşamını yitirdi.

    Avcı acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

    ÇİÇEK YERİNE, LÖSEV'E BAĞIŞ YAPILMASINI RİCA ETTİ

    Sanatçı yaptığı açıklamada, "Babamız Veysel Medet Avcı'yı kaybettik. Cenazesi yarın (bugün) 14 Eylül Salı Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir. Covid-19 sebebiyle cenazeye katılım sınırlı olacaktır. Şimdiden teşekkür ederiz. Not: Çiçek gönderilmemesini LÖSEV'e bağış yapılmasını rica ederiz. Avcı ailesi." ifadelerine yer verdi.

    Koray Avcı nın babası hayatını kaybetti #1

    Koray Avcı nın babası hayatını kaybetti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir