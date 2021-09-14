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- Koray Avcı'nın babası hayatını kaybetti
Koray Avcı'nın babası hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı, yaşamını yitirdi. Avcı, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
- Haber Merkezi
- 14.09.2021 - 03:15
- Güncelleme : 14.09.2021 - 03:21
Ünlü Şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı yaşamını yitirdi.
Avcı acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
ÇİÇEK YERİNE, LÖSEV'E BAĞIŞ YAPILMASINI RİCA ETTİ
Sanatçı yaptığı açıklamada, "Babamız Veysel Medet Avcı'yı kaybettik. Cenazesi yarın (bugün) 14 Eylül Salı Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir. Covid-19 sebebiyle cenazeye katılım sınırlı olacaktır. Şimdiden teşekkür ederiz. Not: Çiçek gönderilmemesini LÖSEV'e bağış yapılmasını rica ederiz. Avcı ailesi." ifadelerine yer verdi.