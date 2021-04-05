Koronavirüse yakalanan Çelik, açıklama yaptı

Koronavirüse yakalandığı için 15 gün hastanede yatan Çelik, taburcu oldu.

Şarkıcı Çelik Erişçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını ve 15 gün hastanede kaldığını açıkladı.

Akciğer tomografisi sonrası koronavirüse yakalandığı anlaşılan Çelik, tedavi ve karantina sürecini tamamladığını belirtti.

"KARANTİNA BİTTİ"

Instagram hesabından koronavirüsle ilgili yaşadığı süreci aktaran Çelik Erişçi, "17 Mart 2021 gecesi çekilen akciğer tomografisi sonucuna göre covid teşhisi ile karantinaya alındım ve 15 günü hastanede geçirdim. İyiyim şu anda. Tedavim ve yasal karantina sürecim tamamlandı. Pazartesi akşamı Instagram üzerinden bir canlı yayınla süreci paylaşabilmek ve bir nebze de olsa toplumsal faydası olduğuna inandığım şeyleri paylaşabilmeyi diliyorum." ifadelerine yer verdi.