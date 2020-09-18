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    Koronavirüse yakalanan Enes Batur yurda yerleştirildi

    Koronaya yakalanan ünlü Youtuber Enes Batur'un evinde izole olmadığı ortaya çıktı. Filyasyon ekipleri, yaptıkları denetlemede Batur'u evinde bulamayınca öğrenci yurduna yerleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2020 - 01:15
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    Koronavirüse yakalanan Enes Batur yurda yerleştirildi

    Youtuber Enes Batur Sungurtekin, koronavirüs'e yakalandı. Filyasyon ekipleri Sungurtekin’in Beykoz’daki villasında denetleme yaptı, ancak Enes Batur evinde bulunamadı.

    CNN Türk'ün haberine göre; Enes Batur’un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    SANCAKTEPE'DE YURDA YERLEŞTİRİLDİ

    Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer, Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

    Koronavirüse yakalanan Enes Batur yurda yerleştirildi #1

    ÜZERİNE OYUN OYNANDIĞINI İDDİA ETTİ

    Enes Batur, Instragram hesabından bir paylaşım yaparak, "Üzerime oynanan alçakça, kalleşçe büyük bir oyun var. Bunu yapanlar elbet cezasını çekecektir. Allah'ından bulsunlar. Gelişmeleri durum ilerlerse paylaşacağım" diye yazdı.

    Koronavirüse yakalanan Enes Batur yurda yerleştirildi #2

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