Koronavirüse yakalanan Kalust Şalcıoğlu'nun son sağlık durumu

42 yaşındaki oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu, koronavirüse yakalanmıştı.

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Sertaç' karakteriyle tanınan oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu, koronavirüse yakalandı.

AKCİĞERE İNDİ

Önceki gün İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Kalust Şalcıoğlu, durumu ağırlaşınca bir süre yoğun bakıma alındı. Virüsün Kalust Şalcıoğlu’nun akciğerlerine indiği öğrenildi.

"AKCİĞERİMİ AÇIYORUZ"

Bugün sosyal medya hesabından son durumuyla ilgili bilgi veren Şalcıoğlu, 'Bu devasa maske ile akciğerimi açıyoruz' ifadelerini kullandı.

Şalcıoğlu, “Şimdilik tek şikayetim öksürük; ateşim ya da kas ağrım yok” demişti.