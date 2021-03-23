Koronaya yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan Nuri Alço, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

Usta oyuncu Nuri Alço'nun, bir hafta önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Geçen süre zarfında durumu ağırlaşan 69 yaşındaki Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı.

"HERKÜLÜM BENİM"

Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu, "Herkül'üm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım." diyerek sevenlerinden dua istedi.

Yeşilçam'ın kötü adamı olan Nuri Alço, 40 yılı aşkın oyunculuk kariyerinde 80'den fazla dizi ve filmde rol almıştı.