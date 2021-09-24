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    Koronayı yenen Defne Samyeli tatilde

    Koronavirüsü atlatan Defne Samyeli, İzmir-Dikili'ye gitti.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2021 - 10:54
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    Koronayı yenen Defne Samyeli tatilde

    Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin koronavirüse yakalanmıştı. Haberi sosyal medya hesabından açıklayan ve aynı ortamda bulunduğu kişileri test yaptırmaları konusunda uyaran Samyeli, geçtiğimiz günlerde virüsü yendiğini duyurmuştu.

    SOLUĞU İZMİR'DE ALDI

    Koronavirüs sonrası kendine vakit ayıran Defne Samyeli, dinlenmek için İzmir'e gitti. Dikili'de tatil yapan 49 yaşındaki Samyeli, bol bol güneşin keyfini çıkarıyor.

    Tatilinden kesitler yayınlamayı ihmal etmeyen Defne Samyeli'nin deniz kıyısında verdiği pozlar, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

    Koronayı yenen Defne Samyeli tatilde #1

    Koronayı yenen Defne Samyeli tatilde #2

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