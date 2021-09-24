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- Koronayı yenen Defne Samyeli tatilde
Koronayı yenen Defne Samyeli tatilde
Koronavirüsü atlatan Defne Samyeli, İzmir-Dikili'ye gitti.
- Haber Merkezi
- 24.09.2021 - 10:54
Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin koronavirüse yakalanmıştı. Haberi sosyal medya hesabından açıklayan ve aynı ortamda bulunduğu kişileri test yaptırmaları konusunda uyaran Samyeli, geçtiğimiz günlerde virüsü yendiğini duyurmuştu.
SOLUĞU İZMİR'DE ALDI
Koronavirüs sonrası kendine vakit ayıran Defne Samyeli, dinlenmek için İzmir'e gitti. Dikili'de tatil yapan 49 yaşındaki Samyeli, bol bol güneşin keyfini çıkarıyor.
Tatilinden kesitler yayınlamayı ihmal etmeyen Defne Samyeli'nin deniz kıyısında verdiği pozlar, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.