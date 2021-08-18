Euro
9.9365
0.6%
Dolar
8.4672
0.42%
Altın
487.1
0.62%
Borsa
1.459
-0.17%
Bitcoin
387.269
-2.12%
EXEN Coin
26.79
-1.72%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Kourtney Kardashian bikinisiyle poz verdi

    Meksika tatilinde olan Kourtney Kardashian ipli bikinisiyle şov yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 12:15
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 12:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kourtney Kardashian bikinisiyle poz verdi

    Kardashian Ailesi'nin üyelerinden Kourtney Kardashian, sevgilisi Travis Baker ile birlikte Meksika’da denizin ve güneşin keyfini sürüyor.

    Rengarenk desenli ipli bikinisiyle 3 farklı fotoğraf paylaşan Kourtney Kardashian’ın gönderisinin beğeni sayısı üç milyonu aştı.

    KUCAK POZUNU VERDİ

    Kourtney Kardashian ve Travis Baker, Meksika tatiline çıkmadan önce her zamanki gibi kucak pozu paylaşmayı ihmal etmedi.

    "SENİNLE HER ŞEY MÜMKÜN"

    Müzisyen Travis Baker ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Kourtney Kardashian, her fırsatta ilişkisinde ne kadar mutlu olduğunu dile getirmekten çekinmiyor. Uçak kazasında ölümden dönen 45 yaşındaki Travis Barker, 13 yıl sonra fobisini 42 yaşındaki sevgilisi Kourtney Kardashian sayesinde yendi. ABD'li rockçı, sevgilisine "Seninle her şey mümkün" paylaşımıyla teşekkür etti.

    Kourtney Kardashian bikinisiyle poz verdi #1Kourtney Kardashian bikinisiyle poz verdi #2Kourtney Kardashian bikinisiyle poz verdi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir