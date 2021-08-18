Kourtney Kardashian bikinisiyle poz verdi

Meksika tatilinde olan Kourtney Kardashian ipli bikinisiyle şov yaptı.

Kardashian Ailesi'nin üyelerinden Kourtney Kardashian, sevgilisi Travis Baker ile birlikte Meksika’da denizin ve güneşin keyfini sürüyor.

Rengarenk desenli ipli bikinisiyle 3 farklı fotoğraf paylaşan Kourtney Kardashian’ın gönderisinin beğeni sayısı üç milyonu aştı.

KUCAK POZUNU VERDİ

Kourtney Kardashian ve Travis Baker, Meksika tatiline çıkmadan önce her zamanki gibi kucak pozu paylaşmayı ihmal etmedi.

"SENİNLE HER ŞEY MÜMKÜN"

Müzisyen Travis Baker ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Kourtney Kardashian, her fırsatta ilişkisinde ne kadar mutlu olduğunu dile getirmekten çekinmiyor. Uçak kazasında ölümden dönen 45 yaşındaki Travis Barker, 13 yıl sonra fobisini 42 yaşındaki sevgilisi Kourtney Kardashian sayesinde yendi. ABD'li rockçı, sevgilisine "Seninle her şey mümkün" paylaşımıyla teşekkür etti.