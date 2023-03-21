Kourtney Kardashian jartiyeriyle poz verdi Çocuklarının yanında müstehcen pozlar vermesi yüzünden eleştirilen Kourtney Kardashian, son olarak tarzıyla tepki çekti.

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kourtney Kardashian, Travis Barker ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.

Evlilikleri kadar seks hayatlarına dair itirafları ve müstehcen pozlarıyla da gündem olan çiftten Kourtney Kardashian, tarzıyla sık sık eleştiri konusu oluyor.

Seks orucu

Travis Barker ile seks orucuna girdiklerini ve cinsel hayatlarında devrim yaptıklarına dair açıklamasıyla uzun süre gündemde kalan Kardashian, şimdi de sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla konuşuldu.

Beğenilmedi

Kardashian, bu kez siyah dantelli jartiyeriyle verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. Kourtney Kardashian'ı görenler "Bu hiç olmamış", "Çok ucuz görünüyor", "Stilin gittikçe kötüleşiyor" tepkisini gösterdi.