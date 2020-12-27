Kourtney Kardashian: Aynaya bakınca tahrik oluyorum

Show yıldızı Kim Kardashian'ın kardeşi Kourtney Kardashian, kendi bedeninden tahrik olduğunu söyleyerek ilginç bir açıklamaya imza attı.

Ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian'ın kardeşi Kourtney Kardashian'dan, ilginç bir açıklama geldi.

Kardashian, otoseksüel (kişinin kendisinden tahrik olması) olduğunu açıkladı.

Bedeninden tahrik olduğunu ifade eden küçük Kardashian, kendisi gibi birçok kişinin de otoseksüel olduğunu söyledi.

"AYNAYA BAKTIĞIMDA YA DA KENDİME DOKUNDUĞUMDA TAHRİK OLUYORUM"

Kourtney Kardashian'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Aynaya baktığımda ya da kendime dokunduğumda tahrik oluyorum. Seks yerine mastürbasyon yapmaktan daha çok keyif alıyorum. Bence benim gibi birçok kişi de otoseksüel.”