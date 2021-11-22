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    Kourtney Kardashian küçük bikinisiyle poz verdi

    Hamile olduğu iddia edilen Kourtney Kardashian minik bikinisiyle fiziğini sergiledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 15:02
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    Kourtney Kardashian küçük bikinisiyle poz verdi

    Kardashian Ailesi'nin en çok konuşulan isimlerinden Kourtney Kardashian sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğrafıyla gündeme geldi.

    MİNİK BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

    Genç nişanlısı Travis Berker'den hamile olduğu iddia edilen Kourtney Kardashian, havuza girmeden önce minik tanga bikinisiyle ayna selfiesi yapmayı ve paylaşmayı da ihmal etmedi.

    HAMİLELİK YOK

    Lüks banyosunda minik bikinisiyle poz veren Kourtney Kardashian hamilelik iddialarını yalanlar gibiydi. 42 yaşındaki ünlü yıldız fiziğiyle yaşıtlarına taş çıkardı.

    Kourtney Kardashian küçük bikinisiyle poz verdi #1

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