Kourtney Kardashian küçük bikinisiyle poz verdi

Hamile olduğu iddia edilen Kourtney Kardashian minik bikinisiyle fiziğini sergiledi.

Kardashian Ailesi'nin en çok konuşulan isimlerinden Kourtney Kardashian sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğrafıyla gündeme geldi.

MİNİK BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Genç nişanlısı Travis Berker'den hamile olduğu iddia edilen Kourtney Kardashian, havuza girmeden önce minik tanga bikinisiyle ayna selfiesi yapmayı ve paylaşmayı da ihmal etmedi.

HAMİLELİK YOK

Lüks banyosunda minik bikinisiyle poz veren Kourtney Kardashian hamilelik iddialarını yalanlar gibiydi. 42 yaşındaki ünlü yıldız fiziğiyle yaşıtlarına taş çıkardı.