Kourtney Kardashian'dan 4. bebek sonrası ilginç paylaşım: Plasenta hapları Hamile kalmak için seks orucuna bile giren Kourtney Kardashian, geçtiğimiz günlerde bebeğine kavuşmuştu.

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Daha önceki evliliğinden 3 çocuğu bulunan Kourtney Kardashian, 4. bebeğini de kucağına aldı.

Kardashian, oğlunun plasentasından yapılmış hapları kullanmaya başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Faydalarını sıraladı

Ünlü yıldız plasenta haplarının sağlığa birçok faydasından bahsederek, bu hapların daha yüksek enerji seviyeleri yarattığını, hormon seviyelerini dengelediğini, sütü artırdığını, doğum sonrası depresyon olasılığını azalttığını ve bebek kilolarını daha hızlı vermeye yardımcı olduğunu iddia etti.

Kourtney, aileyi meşhur eden bu reality şovun bir bölümünde "Kim ve ben sulu plasentayı marine edip pişirmeye ve akşam yemeğinde herkese servis etmeye karar verdik." demişti.

4 çocuk annesi Kim Kardashian ve 2 çocuğu olan küçük kardeş Khloe Kardashian da daha önce doğum yaptıktan sonra plasentalarını yediklerini açıklamışlardı.