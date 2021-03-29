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    Kourtney Kardashian'dan karlar üzerinde bikinili poz

    Son dönemde yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Kourtney Kardashian, kayağa gidip bikinili poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 07:38
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 08:59
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    Kourtney Kardashian'dan karlar üzerinde bikinili poz

    Kardashian-Jenner Ailesi'nin dikkat çeken isimlerinden olan Kourtney Kardashian, verdiği iddialı pozlarla gündeme geldi. Son olarak Aspen'e kayağa giden Kourtney Kardashian beğeni topladı.

    Bikinisiyle karların üzerinde poz veren sergileyen Kardashian, paylaşımına "Aspen nasıl?" notunu düştü.

    KARLAR ÜZERİNDE BİKİNİLİ POZ

    Sadece gümüş rengi bir bikini, kar botları ve bir kovboy şapkası giyerek poz veren Kourtney Kardashian'a hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

    Kourtney Kardashian dan karlar üzerinde bikinili poz #1

    Kourtney Kardashian dan karlar üzerinde bikinili poz #2

    Kourtney Kardashian dan karlar üzerinde bikinili poz #3

    Kourtney Kardashian dan karlar üzerinde bikinili poz #4

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