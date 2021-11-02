Köy hayatını seçen ünlü isimler

Metropolden kaçarak sakinliği tercih edenler arasında ünlüler de yer alıyor. Gösterişli ve iddialı kıyafetlerle makyajlı görmeye alışık olduğumuz isimler, köy hayatından sıkça paylaşım yapıyor.

İstanbul'un kalabalık ve şehir gürültüsünden uzaklaşanların sayısı gün geçtikçe artıyor.

Pandemi ile birlikte birçok ünlü isim, hem yatırım hem de yaşam sürdürmek için sessiz ve doğayla iç içe olan köylerden ev satın alıyor.

Çiftlik işi ile de uğraşayan ünlülerden Müge Boz, kendi ürünü olan çikolata markasının üretiminde kullanılan ceviz ve bademleri de yaşadığı bölgeden tedarik ediyor.

ÇOCUKLARI İÇİN YATIRIM

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ise çiftliğinde yetiştirdiği meyve sebzelerle yakından ilgilenerek büyüyen sebzelerini BKM Mutfak'ta servis ediyor.

Çocukları için de yatırım yapan isimler yaşamını, yurdun sakin ve huzur dolu bölgelerinde satın aldıkları evlerde idame ettiriyor.