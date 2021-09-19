Kraliçe Elizabeth, Prens Charles'ın Buckingham Sarayı fikrine karşı çıktı

İngiliz kraliçenin, oğlu Charles'ın sarayı müzeye dönüştürme fikrine sıcak bakmadığı belirtildi.

Galler Prensi Charles'ın tahta geçmesi halinde Buckingham Sarayı ile ilgili planı belli oldu.

Annesi Kraliçe 2'nci Elizabeth'ten sonra tahtı devralıp kral olması durumunda Buckingham'ı müzeye dönüştürme niyetinin olduğu kaydedildi.

KRALİYET'TE GÜNDEM BUCKINGHAM

Ancak bir Kraliyet uzmanı, Elizabeth'in plana karşı olduğunu, tahtta olduğu sürece hayata geçirilmesini istemediğini söyledi.

Mirror'ın haberine göre, Kraliyet yorumcusu Neil Sean, İngiliz kraliçenin sarayı "bir tür Kraliyet evi" olarak kalması şeklindeki niyetini aktardı.

"KRALİÇE BU FİKRE SICAK BAKMIYOR"

Sean, "O, bu fikre ve inanca pek hevesli değil tabii ki. Prens Charles yakın zamanda kendi yoluna gidecek gibi görünmüyor." dedi.

BUCKINGHAM'DAKİ ODA SAYISI

Buckingham Sarayı, Kraliyet ikametgahı olarak kullanılıyor ve 775 odası arasında Kraliçe'nin ofislerini barındırıyor.

Ayrıca 52 kraliyet ve misafir yatak odası, 188 personel yatak odası, 92 ofis ve 78 banyo, sarayda yer alıyor.