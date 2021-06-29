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    Kraliçe Elizabeth, yerine Kate Middleton'ı düşünüyor

    İngiliz basını, Elizabeth'in kendisinden sonra Kraliçe olarak Middleton'ı gördüğünü yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 10:33
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 10:44
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    Kraliçe Elizabeth, yerine Kate Middleton'ı düşünüyor

    İngiltere Kraliyet Ailesi'nde gelecekle ilgili hesaplar yapılıyor.

    Cambridge Düşesi Kate Middleton, Kraliçe 2'nci Elizabeth tarafından kendisine ve monarşiye verdiği hizmetten dolayı kraliyet nişanıyla onurlandırılmıştı.

    Kraliyet yorumcularına göre, bu hareket, Kraliçe'nin Middleton hakkında düşündüklerini "son derece açık" hale getirdi.

    GELECEĞİN KRALİÇESİ

    Express'in haberine göre, Middleton'a takılan nişan ile İngiliz Kraliçe "Sana bakıyorum ve gelecekteki Kraliçe'yi görüyorum." mesajı verdi.

    Kraliyet Ailesi Nişanı, Kraliçe tarafından ailenin kadın üyelerine verilen bir paye olarak biliniyor.

    Resmi durumlarda giyilen nişan, daha çok kişisel bir hatıra olarak öne çıkıyor.

    Kraliçe Elizabeth, yerine Kate Middleton ı düşünüyor #1

    Kraliçe Elizabeth, yerine Kate Middleton ı düşünüyor #2

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