Kraliçe Elizabeth'in aşçısı konuştu

Son dönemde sağlık sorunları nedeniyle pek çok etkinliğe katılamayan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in aşçısı, mutfağı anlattı.

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için birçok kez yemek hazırlayan aşçı Graham Tinsley, bir dergiye verdiği röportajda, sarayda görev yapmanın zorluklarını anlattı.

Üst düzey devlet görevlilerinin yer aldığı yemeklerde, Kraliçe'ye hazırlanan tabakların X-ray cihazından geçirilerek kontrol edildiğini açıklayan şef Tinsley, şunları söyledi:

"YEMEKLERİN KOD ADI VAR"

“Sadece Kraliyet Ailesi için yemek yaptığımızda denetim o kadar sıkı olmuyordu. Ama saraya devlet başkanları geldiğinde güvenlik önlemleri çok artıyordu. Tüm yiyecekleri, kapları, bıçakları ve mutfak ekipmanlarını X-ray cihazından geçirmemiz gerekiyordu. Güvenlik nedeniyle bazı yemeklerin kod adı bile oluyordu!”







