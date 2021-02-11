Kraliçe Elizabeth'in torunu Prenses Eugenie anne oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prenses Eugenie anne oldu.

İngiliz kraliyetinden yapılan açıklamaya göre, 2018’de Jack Brooksbank evlenen York Düşesi’nin bir oğlu oldu.

Dün sabah Londra’daki Portland Hospital’da dünyaya gelen bebeğin adı henüz açıklanmadı. 30 yaşındaki Prenses Eugenie ile dört kilo doğan bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.

11. VARİS

Kraliçe Elizabeth’in üçüncü çocuğu Prens Andrew’in eski eşi Sarah Ferguson’dan olan kızı Eugenie, İngiliz tahtının 10’uncu varisiyken, doğan oğlu ise 11’inci varis oldu.

KRALİÇE'NİN 9. TORUNU

Buckingham Sarayı’ndan yapılan doğumu duyuran açıklamada, Kraliçe ve Prens Philip'in "doğumdan haberdar oldukları ve bu haberden çok memnun oldukları" belirtildi. Yeni bebek, Kraliçe ve Prens Philip'in dokuzuncu torun çocuğu oldu.

BEBEĞİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Doğumun resmi duyurusunun ardından Prenses Eugenie, bebeğinin ilk fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

7 YILLIK İLİŞKİDEN SONRA EVLENDİLER

Eugenie ve Brooksbank, yaklaşık yedi yıllık birlikteliklerinin ardından 12 Ekim 2018’de Windsor Kalesi’ndeki St. George's Şapeli’nde evlendi. Çift, hamilelik haberini 25 Eylül’de Instagram’dan duyurdu.