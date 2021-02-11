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- Kraliçe Elizabeth'in torunu Prenses Eugenie anne oldu
Kraliçe Elizabeth'in torunu Prenses Eugenie anne oldu
- Haber Merkezi
- 11.02.2021 - 01:29
İngiliz kraliyetinden yapılan açıklamaya göre, 2018’de Jack Brooksbank evlenen York Düşesi’nin bir oğlu oldu.
Dün sabah Londra’daki Portland Hospital’da dünyaya gelen bebeğin adı henüz açıklanmadı. 30 yaşındaki Prenses Eugenie ile dört kilo doğan bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.
11. VARİS
Kraliçe Elizabeth’in üçüncü çocuğu Prens Andrew’in eski eşi Sarah Ferguson’dan olan kızı Eugenie, İngiliz tahtının 10’uncu varisiyken, doğan oğlu ise 11’inci varis oldu.
KRALİÇE'NİN 9. TORUNU
Buckingham Sarayı’ndan yapılan doğumu duyuran açıklamada, Kraliçe ve Prens Philip'in "doğumdan haberdar oldukları ve bu haberden çok memnun oldukları" belirtildi. Yeni bebek, Kraliçe ve Prens Philip'in dokuzuncu torun çocuğu oldu.
BEBEĞİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Doğumun resmi duyurusunun ardından Prenses Eugenie, bebeğinin ilk fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
7 YILLIK İLİŞKİDEN SONRA EVLENDİLER
Eugenie ve Brooksbank, yaklaşık yedi yıllık birlikteliklerinin ardından 12 Ekim 2018’de Windsor Kalesi’ndeki St. George's Şapeli’nde evlendi. Çift, hamilelik haberini 25 Eylül’de Instagram’dan duyurdu.