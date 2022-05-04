Kraliyet Ailesi'nde Kraliçe Elizabeth'e yakın olma mücadelesi yaşanıyor

İngiltere'de Kraliyet içinde yaşanan çekişme gün yüzüne çıktı. Prens William ve eşiyle Prens Andrew'un Adelaide Cottage evi için rekabet halinde olduğu belirtildi.

Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi eşi Kate Middleton'ın, ocak ayında taşınma kararı aldığına dair haberler gündeme gelmişti.

Londra'daki evleri Kensington Sarayı ile Norfolk'taki hafta sonu evleri olan Amner Hall arasında gidip gelen çift, hem Kraliçe 2'nci Elizabeth'e hem de Kate'in Bucklebury'deki ebeveynlerine daha yakın olmayı planlıyor.

Kraliçe'ye kim daha yakın olacak kavgası

İngiltere basınından The Sun gazetesi, Kate Middleton ve Prens William'ın, Prens Andrew ile İngiliz Kraliçe'ye "en yakın olma" mücadelesi verdiğini yazdı.

Haberde, "William ve Middleton, Kraliçe'nin Windsor arazisindeki mülk Adelaide Cottage için Andrew ile fiilen mücadele halinde." denildi.

Gözleri Adelaide Cottage'da

Royal Lodge yakınlarında yaşayan Prens Andrew'un, uzun zamandır küçük kızı Prenses Eugenie için gözünü Adelaide Cottage'a diktiğinin belirtildiği kaydedildi.

Eugenie'nin "Frogmore'dan taşınırken, bir süredir Adelaide Cottage'ı güvenceye almaya çalıştığı" öne sürüldü.

"Andrew, kızı için güvenceye almaya çalışıyor"

Konuya ilişkin kaynaklar, "Andrew'un en son skandalından önce, kızı için güvence altına almaya çalıştığı bir mülk." dedi.

Prens William ve Kate, geçen yıldan beri Berkshire'a taşınmayı planlıyor ve Prens George'u orada yeni bir okula kaydettirdiler.