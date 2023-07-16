Kraliyet'te bir geleneğin sonu: Prens George, Kral olmadan önce orduya katılmayacak Prens George'un, Kral olmadan önce kendi kariyerine yön verebileceği belirtildi.

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İngiltere Kraliyet Ailesi'nde yıllardır sürdürülen gelenekte sona geliniyor.

Prens George'un babası Prens William, amcası Prens Harry, büyükbabası Kral Charles'ın yanı sıra büyük büyükannesi Kraliçe Elizabeth ve büyük büyükbabası Prens Philip orduda görev yaptı.

10 yaşındaki George'un ise yüzyıllardır süren geleneği bozarak Kral olmadan önce orduda hizmet etmesinin beklenmeyeceği belirtildi.

Kendi kaderini şekillendirecek

Tahtın ikinci sıradaki varisine, isterse Silahlı Kuvvetler'deki olağan görevden muaf kalmasına izin verilecek.

İngiltere basınından Mail, "O, kendi kaderini şekillendirmek için özgür bırakılacak." diye yazdı.

Önce kariyer, sonra Krallık

George'un babası William'ın uzun süredir dostu olan tarihçi Dominic Sandbrook şöyle dedi:

Teorik olarak, George'u bir astronot olarak kariyer peşinde koşmaktan ve daha sonra Kral olmaktan alıkoyacak hiçbir şey yok.

Eski formüle veda

Kuralların artık farklı olduğunu söyleyen Sandbrook, askere gitme ve ardından Kraliyet hayatına girme şeklindeki eski formülü takip etmenin gerekli olmadığını kaydetti.

Kate-William çiftinin 8 yaşındaki kızı Prenses Charlotte ile ilgili örnek veren Sandbrook, "Mesela, Charlotte doktor olabilir mi? Olmaması için hiçbir neden görmüyorum." diye ekledi.