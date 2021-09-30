Sevilen oyuncu Kubilay Aka'nın, Aşk 101 dizisinin yeni sezon tanıtımında haklı veya haksızken özür dilememekten yana olduğu yönündeki sözleri, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinin yeni sezonu öncesi dizi ekibi sezon tanıtım programına katıldı.

Dizinin sevilen oyuncularından Kubilay Aka'nın, sohbet esnasında 'özür dilemek' tartışması kapsamında dile getirdikleri tepkilere neden oldu.

Kubilay Aka: Ben haklı veya haksız özür dilemem VİDEO

"ÖZÜR DİLEMEM"

Aka'nın, kendisinden küçük veye büyük, haklı veya haksız olsa bile hiçbir şekilde özür dilemediğini söylemesi sosyal medyada günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Aka, "Ben haklı veya haksız özür dilemem abi. Bilemem, gerek yok yani birine minnet etmeye gerek duymuyorum yani hatalıysam da hata yapmımşımdır insanımdır gayet normal bir şey o yüzden özür dilemem yani. Niye dileyeyim ki? Anlayış beklerim karşıdan. Ben bir gencim. 26 yaşndayım bir hata yaptım bir problem yok eyvallah." ifadelerini kullandı.