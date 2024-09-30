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Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan'dan sonra çok değişti! Artık romantik bir erkek

Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan'dan sonra çok değişti! Artık romantik bir erkek İki ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkileriyle dikkat çeken Kubilay Aka, artık romantik halleriyle dikkat çekiyor.