Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan'dan sonra çok değişti! Artık romantik bir erkek

Haber Merkezi
Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Hafsanur Sancaktutan ile meslektaşı Kubilay Aka'nın mutlu beraberliği sürüyor. İlk kez paylaşım yapan ünlü çiftten Aka, sevgilisini sette ziyaret etti.
SETTE DE YANINDA
Çapkınlılarıyla hatırladığımız Aka, sevgilisini bir an olsun yalnız bırakmıyor. Aka, uzun bir aradan sonra ekrana dönen sevgilisi Sancaktutan'ı görmek için sete gitti.
Sancaktutan'ın rol aldığı dizinin setine ziyarete giden Kubilay Aka'nın oyuncularla verdiği pozu Burak Sergen, sosyal medya hesabından paylaştı.
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