Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan'dan sonra çok değişti! Artık romantik bir erkek
Haber Merkezi

Kısa bir süre önce yaşamaya başlayan Hafsanur Sancaktutan ile meslektaşı Kubilay Aka'nın mutlu beraberliği sürüyor. İlk kez paylaşım yapan ünlü çiftten Aka, sevgilisini sette ziyaret etti.

SETTE DE YANINDA

Çapkınlılarıyla hatırladığımız Aka, sevgilisini bir an olsun yalnız bırakmıyor. Aka, uzun bir aradan sonra ekrana dönen Sancaktutan'ı görmek için sete gitti.

Sancaktutan'ın rol aldığı dizinin setine ziyarete giden Kubilay Aka'nın oyuncularla verdiği pozu Burak Sergen, sosyal medya hesabından paylaştı.

ensonhaber icon
Çağla Pınar Yılmaz
Editör