Kubilay Aka: Hayatımdan keşkem yok Kendisi gibi oyuncu Miray Daner ile aşk yaşayan Kubilay Aka, katıldığı bir davette samimi açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Ekranların iki ünlü oyuncusu Dilan Çiçek Deniz ve Kubilay Aka, bir şampuan markasının davetine katıldı.

Muhabirlerin sorularına yanıt veren Kubilay Aka, Dilan Çiçek Deniz ile ilgili konuştu.

Yakışıklı oyuncu, "Biz birlikte projemizi yaptıktan sonra ayrılmadık ya. Aynı ajanstayız zaten. Sık sık görüşüyoruz o yüzden" dedi.

"Çok seviyorum Mert'i"

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çiftinin ikisiyle de çok yakın arkadaş olan Aka, çiftin yaşadığı ilişki hakkında da konuştu. Kubilay Aka, "Çok seviyorum Mert'i. İki yakın arkadaşımın birlikte olması beni çok mutlu ediyor. Birlikte güzel vakit geçirdiklerine eminim. Birbirlerine saygı duyan çiftler nadirdir. Onlar bunun örneği.

"Kendileri tanıştı"

Ayarlama işini ben yapmadım ya. Hiç kimsenin de ayarlamasını ben yapmadım. Evde oturup şunu şuna ayarlıyayım diye düşünmüyorum. Kendileri tanışıp, mutlu bir yola çıkmışlar" dedi.

Geçtiğimiz hafta bir etkinlikte eski sevgilisi ve aynı zamanda meslektaşı Miray Daner ile bir pişti yaşayan Aka, konuyla ilgili şöyle konuştu...

"Keşkem yok"

"Ben görmedim. Görsem de bu pişti olmazdı. Medeni insanlarız sonuçta öyle bir şey olamaz. Görmüyorum hiç kendisini de. Ben çok mutluyum hayatımdan keşkem yok hiç."

Aka, "Bir proje teklif gelse birlikte rol alır mısınız?" sorusuna ise kararsız bir şekilde, "Eee... Ona teklif gelirse bakarız ya" diyerek gülümsedi.