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    Kubilay Aka ile eski sevgilisi Beyza Güneş uzlaştı

    Oyuncu Kubilay Aka ile Beyza Güneş arasındaki ifşa davasının, tarafların kendi aralarında uzlaşmaları sebebiyle düşürülmesine karar verildi.
    • 26.05.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 16:30
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    Kubilay Aka ile eski sevgilisi Beyza Güneş uzlaştı

    'Çukur' dizisiyle tanınan genç oyuncu Kubilay Aka, uyurken çekilmiş fotoğraflarını ifşa ettiği iddiasıyla eski sevgilisi Beyza Güneş'le davalık olmuştu.

    Aka'nın şikayeti üzerine Güneş de tehdit edildiğini ve hakarete uğradığını öne sürerek karşı dava açmıştı.

    Hapis cezaları istendi

    Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede; Güneş hakkında 8 yıla kadar, Aka hakkında ise 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    "Aramızda anlaştık"

    Dava süreci bugün İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam etti. Duruşmaya Aka avukatıyla birlikte katılırken, Güneş katılmadı.

    Aka savunmasında, "Bu olay sonrasında Beyza ile aramızda anlaştık ve uzlaştık. Şikayetçi değilim." dedi.

    Dava düştü

    Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların birbirlerinden şikayetçi olmaları nedeniyle dava açıldığını ve isnat edilen suçların uzlaşma kapsamında kaldığını belirtti. Mütalaada, tarafların uzlaşması nedeniyle davanın düşürülmesi yönünde karar verilmesi talep edildi. Aka, mütalaaya katıldığını belirtti. Aka’nın avukatı ise "Mütalaaya katılıyoruz, davanın düşürülmesini istiyoruz." dedi.

    DHA'nın haberine göre mahkeme davanın düşürülmesine karar verdi.

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    Kubilay Aka ile eski sevgilisi Beyza Güneş uzlaştı #2

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    Kubilay Aka ile eski sevgilisi Beyza Güneş uzlaştı #5

    Kubilay Aka ile eski sevgilisi Beyza Güneş uzlaştı #6


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