- Haberler
- Magazin Haberleri
- Kubilay Aka'dan Danla Biliç'e öpücük
Kubilay Aka'dan Danla Biliç'e öpücük
İlişkilerini geçtiğimiz günlerde el ele fotoğraflarıyla ortaya koyan çiftin aşkları dolu dizgin sürüyor. Danla Biliç, Kubilay Aka'nın kendisini öptüğü anları hesabından paylaştı.
- Haber Merkezi
- 09.10.2022 - 11:30
- Güncelleme : 09.10.2022 - 12:14
Sosyal medya fenomeni ile oyuncu Kubilay Aka ilişkisi, cicim aylarını yaşıyor.
Şarkıcı Berkay'ın konser çıkışında ilişkilerini gözler önüne seren ikili, yeni bir gündem yaratmıştı.
Aşklarını dolu dizgin yaşayan çiçeği burnunda çiftten öpücüklü video da gecikmedi.
Danla Biliç'in 6 milyon takipçili hesabından paylaştığı sevgilisi ile samimi halleri beğeni topladı.
"Koşuyor bana"
Danla Biliç, Kubilay Aka'nın kendisini öptüğü anları "Koşuyor bana" notuyla paylaştı.
İşte o anlar...
Kubilay Aka'dan Danla Biliç'e öpücük VİDEO