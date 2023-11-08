Kubilay Aka'nın zayıflama sırrı: 2 ayda 16 kilo verdi Ünlü oyuncu Kubilay Aka yeni projesi 'Zaferin Rengi' filmi için 2 ayda tam tamına 16 kilo verdi.

ensonhaber.com

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Kubilay Aka, yeni projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yakışıklı oyuncu, şimdilerde Fenerbahçe Spor Klübü'nün desteklediği "Zaferin Rengi" filmiyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

“Galip Kulaksızoğlu”nu canlandıracak

Başrollerini Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir ve Gonca Vuslateri'nin paylaştığı filmde Kubilay Aka, “Galip Kulaksızoğlu”na hayat veriyor.

YouTube kanalına konuşan yakışıklı oyuncu, rol için nasıl 16 kilo verdiğini anlattı.

"2 ay boyunca yemek yemedim"

Kubilay Aka, “İki ayda 16 kilo verdim. Çünkü savaştan dönen bir adama hayat verdim. Savaş yıpranmışlığını görmüş olması gerekiyordu. 2 ay boyunca yemek yemedim, spor yaptım. Su bazlı beslenmeye çalıştım. Çorba ve meyve suyu tükettim ve salatalık yedim sürekli…” dedi.