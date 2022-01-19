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    Kübra Açıl, Acun Ilıcalı ile çalışmaya başladı

    Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın kardeşi Kübra Açıl, “Survivor Panorama” adlı programda yayın hayatına adım attı. Açıl’a ilk tebrik abla Subaşı ve yakın arkadaşı Çağla Altunkaya’dan geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 15:26
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 15:50
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    Kübra Açıl, Acun Ilıcalı ile çalışmaya başladı

    Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl, “Survivor Panorama” adlı programda moderatör oldu.

    Ilıcalı’nın aldığı bu karar, sosyal medyayı ikiye böldü.

    “Hiç yakışmamış, sırf tanıdık diye programda yer alıyor.” diyen de oldu, “Gayet iyi sunuyor.” yorumunu yapan da…

    GÖRENLER ŞOKE OLDU

    Kübra Açıl ise yeni işinden kareleri Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

    Fotoğrafın altına yapılan iki yorum, görenleri şaşkına çevirdi.

    Kübra Açıl, Acun Ilıcalı ile çalışmaya başladı #1

    ŞEYMA İLE ÇAĞLA AYNI FOTOĞRAFIN ALTINDA BULUŞTU

    Mesleği spor eğitmenliği olan Açıl'a önce ablası Şeyma Subaşı'ndan destek geldi. Subaşı, “Gurur duyuyorum.” diye yazdı.

    Ardından Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da arkadaşını tebrik etti.

    Altunkaya, Kübra Açıl’ın gönderisine kalpli emoji bıraktı.

    Kübra Açıl, Acun Ilıcalı ile çalışmaya başladı #2

    Kübra Açıl, Acun Ilıcalı ile çalışmaya başladı #3

    Kübra Açıl, Acun Ilıcalı ile çalışmaya başladı #4

    Kübra Açıl, Acun Ilıcalı ile çalışmaya başladı #5

    Kübra Açıl, Acun Ilıcalı ile çalışmaya başladı #6

    Kübra Açıl, Acun Ilıcalı ile çalışmaya başladı #7


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